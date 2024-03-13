قافلة مساعدات من «الأغذية العالمي» تصل إلى شمال غزة

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

وصلت قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية إلى شمال قطاع غزة المحاصر عبر طريق عسكري جديد، جاء ذلك فيما تنتظر سفينة ثانية محمّلة بالمساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع في ميناء لارنكا، على أن تبحر بعد تفريغ الدفعة الأولى في القطاع الفلسطيني. ودخلت 6 شاحنات تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شمال القطاع عبر ما يسمى بـ«البوابة 96» كجزء من خطة تجريبية، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وكانت الشاحنات تخضع سابقاً للتفتيش عند معبر كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سلم ما يكفي من الغذاء لـ 25 ألف شخص في مدينة غزة في أول قافلة ناجحة له إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير.

وأضاف البرنامج في منشور على موقع «إكس»: «مع وجود أشخاص في شمال غزة على شفا المجاعة، نحتاج إلى إيصال شحنات كل يوم ونحتاج إلى نقاط دخول مباشرة إلى الشمال». ويقسم الطريق المرصوف بالحصى الذي تستخدمه القافلة وفقاً لتعليمات الحكومة الإسرائيلية الشريط الساحلي جنوب مدينة غزة على طول ممر بين الشرق والغرب تحتله القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 أشهر.

وفي السياق، تنتظر سفينة ثانية محمّلة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لغزّة في ميناء لارنكا، على أن تبحر بعد تفريغ الدفعة الأولى في القطاع، على ما أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.

وقال كومبوس لصحافيين في نيقوسيا أمس: «في الوضع الحالي، نعمل عن طريق منظمة غير حكومية، ونتابع بالفعل مع سفينة تجارية ذات سعة أكبر يمكنها أن تغادر قبرص بعد تفريغ الحمولة الأولى إذا لم تكن هناك أي مشاكل».

وأضاف كومبوس أن السفينة المملوكة لدولة لم يُحددها راسية في لارنكا منذ السبت، مشيراً إلى أن «السفينة والشحنة يجري تفتيشهما من قبل السلطات»، دون أن يحدد كمية المساعدات التي تحملها.

وأمس الأول انطلقت سفينة عائدة لمنظمة «أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية، تحمل 200 طن من الأغذية في رحلة تمتد 400 كلم تقريباً من قبرص إلى غزة.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن الميناء البحري المؤقت الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنشاءه على ساحل غزة سيكون جاهزاً للعمل بكامل طاقته في غضون 60 يوماً بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون» بات رايدر في مؤتمر صحفي: إن «4 سفن من الجيش الأميركي محملة بالمعدات تحركت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لبدء بناء الرصيف البحري الذي سيخصص لإمداد المدنيين في غزة بالمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية».

وأضاف رايدر أن «الميناء المؤقت سيتيح تسهيل إيصال نحو مليوني وجبة للفلسطينيين يومياً عبر البحر»، موضحاً أن تلك العمليات ستكون مكملة للجهود الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين في غزة.