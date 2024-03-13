الأردن: رفض إسرائيل وقف الحرب يدفع المنطقة نحو التأزيم

عمّان (الاتحاد)

اعتبر الأردن أن التعنّت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في عمّان: إن «التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وإيصال المساعدات يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم»، لافتاً إلى أن «إسرائيل مستمرة بمنع دخول ما يكفي من مساعدات لغزة». وأشار الصفدي إلى أن «غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا مقاربة سياسية خارج هذا المبدأ». وأكد الوزير أن «وكالة الأونروا يجب أن تستمر في أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه «اتفق مع وزير الخارجية الإسباني على أن لا بديل عن الأونروا».

من جهته، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن «وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى، ويجب أن نتوقف عن عد الأموات».

وعبَّر ألباريس عن رغبة بلاده بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مبيناً أن أكثر من 90 دولة تدعم هذا الأمر.