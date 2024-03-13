الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن: رفض إسرائيل وقف الحرب يدفع المنطقة نحو التأزيم

أطفال يقفون على أنقاض مبنى مدمر في دير البلح (أ ف ب)
14 مارس 2024 02:59

عمّان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مانشيني يعلن قائمة السعودية لمباراتي طاجيكستان
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: توقف 30 مستشفى عن العمل من أصل 36 في غزة

اعتبر الأردن أن التعنّت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في عمّان: إن «التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وإيصال المساعدات يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم»، لافتاً إلى أن «إسرائيل مستمرة بمنع دخول ما يكفي من مساعدات لغزة». وأشار الصفدي إلى أن «غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا مقاربة سياسية خارج هذا المبدأ». وأكد الوزير أن «وكالة الأونروا يجب أن تستمر في أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه «اتفق مع وزير الخارجية الإسباني على أن لا بديل عن الأونروا».
من جهته، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن «وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى، ويجب أن نتوقف عن عد الأموات».
وعبَّر ألباريس عن رغبة بلاده بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مبيناً أن أكثر من 90 دولة تدعم هذا الأمر.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
الأردن
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©