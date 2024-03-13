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الأمم المتحدة تدعو إلى احترام وضع الأماكن المقدسة بالقدس وضبط النفس

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى (أ ف ب)
14 مارس 2024 02:59

نيويورك (الاتحاد)

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دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترام ذلك الوضع، خلال شهر رمضان المبارك ودخول الحرب في غزة شهرها السادس.
وأشار تور وينسلاند، في بيان صحفي إلى ضمان السلطات الإسرائيلية السماح للسكان المسلمين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالوصول إلى الأماكن المقدسة.  وناشد كل الأطراف للامتناع عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقال وينسلاند: «الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير، في حين أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية». وأضاف تور وينسلاند أن «هناك خطراً متزايداً لوقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقاً»، مشدداً على «ضرورة تجنب ذلك بكل السبل الممكنة وضرورة رفض أي محاولة لتحويل الصراع إلى صراع ديني، حيث إن الفشل في ذلك لن يؤدي سوى إلى زرع الفتنة ومزيد من العنف والتطرف».

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فلسطين
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المسجد الأقصى المبارك
حرب غزة
الحرب في غزة
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