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مصر: إيقاف إطلاق النار في غزة شرط احتواء الكارثة الإنسانية المستمرة

عائلة فلسطينية تتناول ما تيسر لها من طعام الإفطار على أنقاض منزلهم (رويترز)
14 مارس 2024 03:00

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة، مشدداً على أن «استهداف الجيش الإسرائيلي وكالات الإغاثة في القطاع يتنافى مع القيم الإنسانية». 
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، في القاهرة، إن «مصر حذرت مراراً من خطط إسرائيل لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة». وأضاف أن «مصر حذرت أيضاً من مخطط إسرائيل لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح بما يهدد حياة ما يزيد على 1.5 مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي». 
وأكد أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها في وكالة «الأونروا» يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة.
ولفت إلى أن «الأونروا» تقوم بدور حصري في استقبال المساعدات وتوزيعها في غزة، ويجب عدم المساس بهذا الدور.

مصر
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