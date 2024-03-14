أوكرانيا تعلن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها تعرضت لهجمات بوساطة 36 طائرة مسيرة خلال الليل.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق البلاد، عبر تطبيق «تلغرام»، إن إصلاحات تجري بعد إصابات، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وذكرت السلطات في منطقة «سومي» المجاورة أن أربع مدن تعرضت لهجوم بمسيرات.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 22 من إجمالي 36 طائرة مسيرة أطلقت خلال الليل.

وأوضح مسؤولون محليون أن خمسة منها أُسقطت فوق منطقتي ميكولايف بجنوب أوكرانيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي. ولم تتوافر حتى الآن المزيد من التفاصيل بشأن مواقع استهداف أو إسقاط المسيرات الأخرى.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا اتهامات بتنفيذ ضربات جوية بشكل متكرر.