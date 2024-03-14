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قتيل وجرحى في ضربات جديدة على روسيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
14 مارس 2024 15:05

قُتلت امرأة، وجرح ثلاثة أشخاص آخرين، اليوم الخميس، في ضربات جديدة على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، حسبما أعلن حاكم المنطقة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 14 طائرة مسيرة، خلال الليل في أجواء منطقتي بيلغورود وكورسك، على الحدود مع أوكرانيا.وكتب غلادكوف «حسب معلومات أولية، قُتل سائق في غارة استهدفت سيارته» في منطقة بيلغورود، موضحاً أن سيارات إسعاف توجهت إلى المكان لمساعدة امرأتين ورجل جرحى.
وأشار إلى تضرر بعض المباني.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «خلال الليلة الماضية، أحبطت محاولات لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية».
وأضاف البيان أنه في المجموع «تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة 11 منها فوق منطقة بيلغورود و3 فوق كورسك».
واستهدفت عشرات المسيّرات، أمس الأربعاء، مناطق روسية، وخصوصاً منشآت للطاقة.

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المصدر: وكالات
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