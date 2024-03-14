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زلزال قوي يهز الحدود بين البوسنة ومونتينيغرو

زلزال
14 مارس 2024 15:47

هز زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة، اليوم الخميس، من دون أن يسبب سقوط ضحايا، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء والسلطات المحلية.
يقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5,4 درجة في غرب مونتينيغرو، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن مدينة «نيكسيتش»، ونحو 25 كيلومتراً عن مدينة «بيليتسا» البوسنية.
وقال سرديان تشيكوفيتش عالم الزلازل من معهد مونتينيغرو للجيوفيزياء لوسائل إعلام محلية «كان مركز هذا الزلزال في منطقة غير مأهولة بالسكان»، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار «حتى الآن».
وأضاف أنه «بعد هذه الهزة الرئيسة، التي وقعت عند الساعة 04,06 (03,06 ت غ)، سُجّلت ثلاثون هزّة أخرى، من بينها خمس بقوة تتراوح بين 3 و3,5 درجة».
وقدر عمق هذه الهزة بـ15 كيلومتراً، وشعر بها سكان العاصمة البوسنية ساراييفو ومنطقة غرب البلقان التي تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً.
ودمّر زلزال، بلغت قوته سبع درجات، مونتينيغرو ولا سيما منطقة سواحلها الواقعة على البحر الادرياتيكي في 15 أبريل 1979، وأدى إلى سقوط مئة قتيل في هذه الدولة التي كانت حينذاك جزءاً من يوغوسلافيا، و35 آخرين في ألبانيا المجاورة.
ووقع زلزال كبير في البلقان بلغت قوته 6,4 درج في 29 ديسمبر 2020 في منطقة «بيترينيا» (وسط) في كرواتيا، وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص، وتدمير مئات المباني والمنازل.
كما ضرب زلزال، بلغت شدته 5,3 درجة، في مارس 2020 العاصمة الكرواتية زغرب، مما أدى إلى أضرار جسيمة.
وفي نوفمبر 2019، قُتل أكثر من خمسين شخصاً في ألبانيا في زلزال بلغت قوته 6,4 درجة، وتسبب بتشريد آلاف السكان.

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المصدر: آ ف ب
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مونتينيغرو
البوسنة
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