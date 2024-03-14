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الكرملين يوضح تصريحات لبوتين بشأن الأسلحة النووية

بوتين خلال مقابلة صحفية
14 مارس 2024 16:50

علّق الكرملين، اليوم الخميس، على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بشأن الأسلحة النووية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن تلك التصريحات لا تشكل تهديدا باستخدام تلك الأسلحة، واتهم الولايات المتحدة بتعمد إخراج التصريحات عن سياقها.
وقال بوتين، في التصريحات التي نشرت أمس الأربعاء، إن روسيا مستعدة من الناحية الفنية لحرب نووية وإنه إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيعتبر تصعيدا كبيرا للأزمة.
وتعليقا على تصريحات بوتين، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، في حديث للصحفيين، روسيا بنشر خطاب نووي منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وقال بيسكوف، اليوم الخميس، إن بوتين كان يجيب فقط على أسئلة أحد الصحفيين ويعيد التأكيد على الظروف المعروفة جيدا التي ستضطر فيها روسيا نظريا إلى استخدام الأسلحة النووية.
ولفت بيسكوف الانتباه أيضا إلى حقيقة أن بوتين قال في نفس المقابلة إن فكرة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا لم تخطر بباله أبدا.
وردا على سؤال حول تعليقات البيت الأبيض، قال بيسكوف "كان هذا تعمد إخراج شيء ما عن سياقه. ولم يوجه بوتين أي تهديدات بشأن استخدام الأسلحة النووية في هذه المقابلة. كان الرئيس يتحدث فقط عن الأسباب التي قد تجعل استخدام الأسلحة النووية أمرا لا مفر منه".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين "هذه هي الأسباب الواردة في وثائقنا ذات الصلة والمعروفة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، لم ينتبه الجميع في الغرب عمدا إلى قوله بأنه لم يخطر بباله أبدا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية (في أوكرانيا) على الرغم من الأوضاع المختلفة التي تطورت أثناء القتال".
وقال بيسكوف "هذا تشويه متعمد للسياق وعدم رغبة في الاستماع إلى الرئيس بوتين".

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المصدر: وكالات
ديمتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
الأسلحة النووية
فلاديمير بوتين
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