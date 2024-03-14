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الناتو يحذّر من نقص الذخيرة لدى أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
14 مارس 2024 17:39

حذّر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، من أن دول الحلف لا تزود أوكرانيا "بما يكفي من الذخيرة".
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحافي، إن "الأوكرانيين لا تنفد منهم الشجاعة. تنفد منهم الذخيرة".
بعد أكثر من عامين من الأزمة، بات الجيش الأوكراني يحتاج إلى الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي، وفقا لتصريحات قادة سياسيين وعسكريين أوكرانيين.
وأكد ستولتنبرغ أنّ "حلفاء الناتو لا يقدّمون ما يكفي من الذخيرة لأوكرانيا، وهذا له عواقب على ساحة المعركة كلّ يوم".
وتابع ستولتنبرغ،الذي يواصل حثّ الحلفاء على القيام بالمزيد لصالح أوكرانيا، "يجب على الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بذل المزيد من الجهد ونحن بحاجة إلى التزامات طويلة الأجل".
وأكد أنّ المشكلة لا تكمن في الافتقار إلى القدرات في الصناعات الدفاعية، بل هي مسألة "الإرادة السياسية" اللازمة "لاتخاذ القرارات وتحديد أولويات دعمنا لأوكرانيا".
وتزايدت الخشية من تراجع أوكرانيا ميدانيا بسبب نقص الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.
وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين، في نهاية فبراير الماضي، على تسليم المساعدات العسكرية لبلاده "في الوقت المحدّد".
ولا تزال حزمة مساعدات بأكثر من 60 مليار دولار أميركي طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن عالقة في الكونغرس بسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين.
غير أنّ البيت الأبيض أعلن الثلاثاء عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي لأوكرانيا. وتشمل خصوصاً صواريخ مضادات جوية وذخائر وقذائف مدفعية.
في هذه الأثناء، توصلت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإضافة خمسة مليارات يورو إلى صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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ينس ستولتنبرج
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