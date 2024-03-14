برلمان ألمانيا يصدر قرارا بشأن منح أوكرانيا صواريخ "تاوروس"

أخفقت المعارضة الألمانية مجددا في تمرير قرار برلماني يطالب الحكومة بتزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" الألمانية المتطورة بعيدة المدى.

وصوتت أغلبية من النواب ضد القرار.

شارك 687 نائبا في التصويت، حيث عارض المقترح 494 نائبا، وأيده 188 وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

يتميز نظام "تاوروس" الصاروخي بمداه الطويل الذي يصل إلى 500 كيلومتر، كما أنه يتمتع بدقة عالية. ومن شأن هذا النظام تدمير مخازن الذخيرة الروسية ومراكز القيادة التي تخضع للحماية والبنية التحتية المهمة خلف خط المواجهة.

ويقول معارضو إرسال نظام "تاوروس" إنه يمكن أن يؤدي لتصاعد الصراع وجر ألمانيا إلى أزمة مع روسيا.

جلسة البرلمان الألماني

وقال يوهان ديفيد فاديفول نائب رئيس الكتلة الكتلة البرلمانية، المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن هناك حاجة للوضوح في دعم أوكرانيا.

وأضاف فاديفول، موجها كلامه للحكومة الألمانية "لم يؤد حذرهم إلا إلى تفاقم الأزمة في أوكرانيا مرة تلو الأخرى. وهذه هي النتيجة".

كانت أنيسكا بروجر، نائبة رئيس كتلة الخضر البرلمانية قد أعلنت أن حزبها، الذي يشلارك في الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، لن يصوت لصالح مقترح الكتلة البرلمانية المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وعلى عكس الشريك الائتلافي الأكبر، فإن حزبي الديمقراطي الحر والخضر كانا يؤيدان تزويد أوكرانيا بنظام الصواريخ المتطور منذ أشهر. في حين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه يمكن فقط نشر الصواريخ بمشاركة الجنود الألمان، مما قد يزيد من خطورة دفع ألمانيا إلى الأزمة في أوكرانيا.