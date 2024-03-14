حل البرلمان في كرواتيا تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

حل البرلمان الكرواتي نفسه اليوم الخميس بمبادرة من حكومة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة بحلول 12 مايو المقبل. وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن جميع النواب الـ 143 الحاضرين من كل من الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان المؤلف من 151 مقعداً صوتوا لصالح هذه الخطوة. وكان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف. وقبل ذلك بوقت قصير، أقر البرلمان قانوناً مثيراً للجدل ضد مسربي المعلومات، وسط ضغوط من بلينكوفيتش. وتخشى المعارضة من أن يكون الهدف من ذلك هو التغطية على فساد ساسة ينتمون لمعسكر بلينكوفيتش. ويعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يريد تقديم موعد الانتخابات خشية تراجع شعبيية حزبه، الاتحاد الديمقراطي الكرواتي،(يمين وسط) بحلول ذلك الوقت. وتعرض بلينكوفيتش لانتقادات شديدة مؤخراً بسبب سياساته فيما يتعلق بالعدالة والإعلام، حيث لم تدعمه سوى أغلبية ضئيلة من النواب.