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شولتس يطمئن زيلينسكي بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف

شولتس يطمئن زيلينسكي بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف
14 مارس 2024 22:16

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة الدعم «في المجال العسكري» لكييف. ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، ناقش شولتس في محادثة هاتفية مع زيلينسكي، اليوم الخميس، الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا. وطمأن المستشار الألماني الرئيس الأوكراني أن برلين ستواصل دعمها لبلاده «بتنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين». ويعتزم شولتس لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين، على خلفية الاختلافات الكبيرة بين فرنسا وألمانيا بشأن السياسة الخاصة بأوكرانيا. 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
أوكرانيا
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