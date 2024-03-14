البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار «فوري ودائم» في غزة

أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة. وفي قرار تم تبنيه بأغلبية 372 صوتاً مؤيداً و44 صوتاً معارضاً وامتناع 120 عضوا عن التصويت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إسرائيل إلى السماح فوراً بإيصال المساعدات الكاملة إلى غزة وفي أنحائها كافة وعبر المعابر القائمة كلها. وأكد القرار الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق. كما دعا القرار إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار للتصدي لخطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وأن يتاح للجنة الصليب الأحمر الدولية الوصول إلى جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لتوفير الرعاية الطبية لهم. ورحب البرلمان بممرات المساعدات البحرية لغزة، وحث السلطات الإسرائيلية على فتح معابر رفح وكرم أبو سالم وكارني وإيرز. وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية والهجمات ضد القوافل الإنسانية.