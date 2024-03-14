ألمانيا.. اضطراب حركة السفر بسبب إضراب أفراد الأمن في 5 مطارات

فرانكفورت (وكالات)

واجه عشرات الآلاف من الركاب اضطراب خطط سفرهم أمس، بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي في 5 مطارات بألمانيا.

وقال متحدث باسم نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا إن إضراب موظفي الأمن الجوي في مطارات «هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه وكولونيا وبرلين» بدأ صباح أمس، واستمر لمدة يوم كامل، كما دعت النقابة إلى مزيد من إضرابات موظفي الأمن اليوم الجمعة.

وبحسب تقديرات رابطة المطارات الألمانية فإنه من المحتمل إلغاء أكثر من 580 رحلة طيران وتغيير مواعيد سفر نحو 90 ألف مسافر بسبب الإضراب.

ويعتزم موظفو الأمن في مطارات هانوفر ودورتموند وفيتسه ودريسدن ولايبزج وكارلسروه الإضراب اليوم الجمعة.

وفي مطار ميونيخ، دعت نقابة فيردي عمال مراقبة الأفراد والبضائع وعمليات الشحن إلى الإضراب، ما يؤثر بشكل أساسي على خدمات الشحن الجوي.

وتتمحور المناقشات بين النقابة وأصحاب العمل في جولات التفاوض الجماعي للأجور في مجال الأمن الجوي، حول ظروف العمل لنحو 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة.

ويقوم هؤلاء الموظفون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة بناء على تكليف من الشرطة الاتحادية عند المداخل المؤدية إلى المنطقة الأمنية.