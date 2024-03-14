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«الأونروا»: 23 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة

طفلة نازحة تجلس أمام خيمتها في مدينة رفح (أ ف ب)
15 مارس 2024 02:47

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن 23 طفلاً على الأقل توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال قطاع غزة.
وأضافت الوكالة في بيان أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في شمال القطاع مرتفعة للغاية. وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن سوء التغذية والجفاف بالقطاع إجمالاً إلى 27 حالة.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً إسرائيلياً أودى بحياة 6 أشخاص وأصاب 83 آخرين، بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في «دوار الكويت» بجنوب مدينة غزة.
وأمس الأول أعلنت وكالة «الأونروا» أن واحداً من موظفيها على الأقل قتل في قصف إسرائيلي استهدف مستودعاً للمساعدات في مدينة رفح.
وذكرت الوكالة في بيان: «قُتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزاً لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة».

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