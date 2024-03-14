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الاتحاد الأوروبي: مناطق في غزة تعاني من مجاعة حقيقية

أطفال ينتظرن الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
15 مارس 2024 02:46

بروكسل (الاتحاد)

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أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك مناطق في قطاع غزة تعاني من مجاعة حقيقية، مشيراً إلى حاجة القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات على الأقل يومياً.
واعتبر يانيز لينارتشيتش، مسؤول المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي أمس، أن هناك مناطق في غزة تعاني من مجاعة بالفعل ويمكن أن تمتد إلى القطاع بأكمله، وحث إسرائيل على فتح المزيد من الطرق لتوصيل المساعدات.
وفي السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: إن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يومياً.
وألمحت فون دير لاين، في منشور عبر منصة «إكس»، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى غزة، ليست بديلاً للوصول الإنساني عبر الطرق البرية.
وأكدت على ضرورة أن يكون الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءاً من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.
وفي خطاب «حالة الاتحاد» في 8 مارس الجاري أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبيناً أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحراً عبر الميناء.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأمس الأول، أعلن الجيش الأميركي، توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أمس، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة تُجريها المسؤولة الأممية إلى المملكة، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأردنية على منصة «إكس». وقالت الوزارة: إن الاجتماع بين الطرفين تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب على القطاع.
وأكد الصفدي وكاغ على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وفق البيان.
وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.

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