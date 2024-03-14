الجمعة 15 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تفرض عقوبات على كيانين استيطانيين إسرائيليين و3 متطرفين

سيارات حرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
15 مارس 2024 02:46

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
سينر «السلسلة 19» في «الصباح العاصف»!
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: 50% من البنية التحتية والمرافق في غزة دمرت بالكامل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على 3 مستوطنين متطرفين إسرائيليين وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس ضد أفراد فقط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة بايدن ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العديد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وشن المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 هجوم ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الجاري، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وقال مسؤول أميركي، إن «العقوبات تهدف لإيصال رسالة مفادها بأن واشنطن لا تستهدف الأفراد فحسب، وإنما أيضاً الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين». وستؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنتان في الولايات المتحدة، وحظرهم من الحصول على تأشيرة دخول إليها، ومنعهم من استخدام المنظومة المالية الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقَّع، في مطلع فبراير الماضي، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في شن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد 4 مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم «متورطون بشكل مباشر في شن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وارتكاب أعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري لمجتمعات فلسطينية».

فلسطين
وزارة الخزانة الأميركية
أميركا
مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات
المستوطنون الإسرائيليون
عقوبات أميركية
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
14 مارس 2024
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
اليوم 10:16
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
علوم الدار
رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
اليوم 10:10
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
الرياضة
مبابي يفتقد «المعايير الأولمبية» في «باريس 2024»!
اليوم 09:34
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
الرياضة
16 فريقاً يدشنون «البادل» بـ «عجمان الرياضية»
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©