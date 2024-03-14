نيجيريا تأمر بإعادة فتح الحدود مع النيجر

لاغوس (وكالات)

أُصدرت أوامر لمسؤولي الحدود في نيجيريا أمس، بإعادة فتح الحدود مع النيجر بمفعول فوري بعد إغلاقها منذ أغسطس الماضي.

وأُغلقت الحدود الممتدة على 1600 كيلومتر بعدما فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» عقوبات على النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

والشهر الماضي، قررت المجموعة رفع العقوبات لكن الحدود بقيت مغلقة من الجانبين.

وأكّدت مصادر محلية، أن الحدود في ولاية «كاتسينا» في شمال نيجيريا كانت لا تزال مغلقة. وطلبت وثيقة صادرة عن دائرة الهجرة النيجيرية ومؤرّخة أمس، من مسؤولي الحدود إعادة فتح الحدود بمفعول فوري تماشياً مع قرار «إيكواس» وتوجيهات أصدرها الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو.

ودعا تينوبو إلى إعادة فتح الحدود البرية والجوية وإلغاء تجميد الأصول وحظر السفر والمعاملات المالية والقيود.