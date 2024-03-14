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انقطاع الإنترنت في دول أفريقية بسبب تضرر أسلاك بحرية

أرشيفية
15 مارس 2024 02:47

أبيدجان (وكالات) 

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تشهد الكثير من الدول الأفريقية، منذ صباح أمس، انقطاعاً في الإنترنت بسبب تضرر أسلاك اتصالات بحرية على ما أعلنت شركات مشغلّة.
وأوضحت شركة «إم تي إن غروب» الجنوب إفريقية في منشور على منصة «إكس»: «أثرت أضرار في أسلاك بحرية رئيسية على خدمات الاتصال في الكثير من دول غرب أفريقيا». وأشارت إلى أنها تحاول إعادة توجيه تدفق حركة الإنترنت إلى «مسارات بديلة» وهي تعمل مع شركاء لإصلاح الأسلاك من دون تقديم تفاصيل حول الأضرار.
وكانت ساحل العاج الأكثر تأثراً بانقطاع الإنترنت تليها ليبيريا وبنين وغانا وبوركينا فاسو.
وشهدت الكاميرون والغابون وناميبيا والنيجر ونيجيريا وجنوب أفريقيا انقطاعات أقل شدة وفقاً لمجموعة مراقبة الإنترنت العالمية «نت بلوكس».
وفي جنوب أفريقيا، قالت الشركة المشغلة للاتصالات «فوداكوم»، إن «مشكلات اتصال حدثت بسبب أعطال عدة في الأسلاك البحرية» من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتمر معظم حركة الإنترنت في العالم عبر عشرات أسلاك الألياف الضوئية الموضوعة على طول قاع البحر، يمتد واحد من أطولها 15 ألف كيلومتر من البرتغال إلى جنوب أفريقيا.

الإنترنت
الدول الأفريقية
القارة الأفريقية
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