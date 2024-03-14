فقدان 60 مهاجراً غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

بنغازي، مرسيليا (الاتحاد، وكالات)

فقد ما لا يقل عن 60 مهاجراً في القطاع الأوسط من البحر المتوسط بعد إبحارهم من مدينة الزاوية في ليبيا على ما أفاد ناجون انتشلتهم سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «أس أو أس ميديترانييه» للإنقاذ أمس.

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها في مرسيليا بفرنسا: «ذكر الناجون أن ما لا يقل عن 60 شخصاً قضوا خلال الرحلة بينهم نساء وطفل واحد على الأقل».

والسفينة في طريقها إلى مرفأ آمن وعلى متنها 224 ناجياً انتشلتهم خلال 3 عمليات إنقاذ متتالية.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة على منصة «إكس» عن قلقها البالغ إزاء أنباء عن حادثة غرق في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وقالت «تفيد التقارير أن أوشن فايكينغ أنقذت 25 شخصاً غادروا مدينة الزاوية في ليبيا قبل أسبوع، ويعتقد أن نحو 60 آخرين ما زالوا مفقودين».

وغادر المركب الزاوية يوم 8 مارس وتعطّل المحرك بعد ثلاثة أيام ما وضع المهاجرين في وضع صعب من دون ماء أو طعام لأيام، وفق ما أوضحت منظمة «أس أو أس ميديترانييه».

وبعد عملية الإنقاذ الأولى التي انتُشل خلالها 25 شخصاً، أنقذ مساء أمس، 113 شخصاً من بينهم 6 نساء وطفلان، بعدما كلفت السلطات البحرية الإيطالية سفينة «أوشن فايكينغ» بإنقاذ هذا المركب.

وأمس، أنقذت السفينة 88 شخصاً كانوا يواجهون صعوبة على متن قارب مطاط محمل بأكثر من طاقته القصوى.

وخُصِّص ميناء أنكونا الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، كموقع آمن لاستقبال سفينة «أوشن فايكينغ» التي يوجد على متنها حالياً 224 شخصاً من بينهم 21 امرأة ونحو 30 قاصراً غير مصحوبين بذويهم و4 أطفال دون سن 4 سنوات.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن «مرفأ أنكونا يقع على مسافة 1450 كيلومتراً من موقع أوشن فايكينغ التي طلبت من السلطات البحرية الإيطالية مكاناً أقرب للرسو».

وأنقذت منظمة «أس أو أس ميديترانييه» أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2016، لا سيما في القطاع الأوسط من البحر الأبيض المتوسط.

ويعد طريق الهجرة وسط البحر المتوسط من الأخطر في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة التي قدّرت فقدان 1377 مهاجراً في هذه المنطقة عام 2022.

وفي سياق متصل، أنقذت وحدة تابعة لمراقبة السواحل المغربية في عرض ساحل إقليم «العيون»، أمس الأول، 58 مهاجراً غير شرعيين من جنسيات أفريقية، من بينهم 10 نساء و3 قاصرين، كانوا على متن قارب مطاطي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان أمس، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.