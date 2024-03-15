برلين: أهداف حماية المناخ الألمانية لعام 2030 قابلة للتحقيق

أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك عن توقعاته بأن أهداف حماية المناخ الألمانية لعام 2030 قابلة للتحقيق، وذلك في بيان استند إلى بيانات جديدة تخص البيئة. وقال هابيك: «إذا ما واصلنا المسار، فسوف نحقق أهداف المناخ لعام 2030»، في إشارة إلى البيانات الجديدة لوكالة البيئة الاتحادية الألمانية. وبموجب قانون حماية المناخ، تهدف ألمانيا إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تصدرها بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. وقالت الوزارة، إن وكالة البيئة الاتحادية أشارت في أحدث تقاريرها، إلى خفض أقل من 64%، مما يعني أن الهدف يمكن تحقيقه. وكان من المتوقع خفض بواقع 63% العام الماضي، وبواقع 49% في العام السابق عليه. غير أن التحسن الحقيقي هو في انبعاثات غازات الدفيئة السنوية المتوقعة بحلول 2030، التي لها أيضاً قيم مستهدفة في قانون حماية المناخ الاتحادي. وأشارت الحسابات السابقة إلى أنه تم تجاوز 1100 مليون طن من مكافآت ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يستخدم لجعل غازات الدفيئة المختلفة قابلة للمقارنة. وتتوقع الوكالة الاتحادية الآن أن تستهلك ألمانيا إجمالي 47 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أي أقل مما كان مطلوباً قانونياً بحلول 2030. وتبرر وزارة حماية المناخ هذا بالتقدم المحرز في حماية المناخ، والتوسع في الطاقات المتجددة.