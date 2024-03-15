بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

بدأت في روسيا اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لغاية 17 مارس الحالي لتصبح أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام. وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في داخل روسيا وخارجها الذي يبلغ عددهم أكثر من 114 مليون ناخب «أكثر من 112 مليونا داخل أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج» للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، و3 مرشحين حزبيين هم ليونيد سلوتسكي «الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي» ونيكولاي خاريتونوف «الحزب الشيوعي الروسي» وفلاديسلاف دافانكوف «حزب الناس الجدد».