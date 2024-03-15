16 قتيلاً بهجوم صاروخي على مدينة أوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوماً صاروخياً، اليوم الجمعة، أصاب مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وأسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 58 آخرين في أعنف هجوم منذ أسابيع.

وقال أندري كوستين، النائب العام الأوكراني، عبر "إكس"، إن "16 شخصا قتلوا و58 أصيبوا في هجوم صاروخي".

وكان حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر كشف، في وقت سابق عبر تطبيق تلغرام، أن 14 شخصا أصيبوا في الهجوم.

وأعلنت البلدية، غدا السبت، يوم حداد على ضحايا هذا الهجوم الذي يعدّ من الأكثر حصدا للأرواح في أوديسا منذ بداية الأزمة الحالية قبل أكثر من سنتين.

وأكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تلغرام، تعرض أوديسا للقصف اليوم الجمعة.

وتعرضت المدينة الجنوبية، في الأسابيع القليلة الماضية، لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بوتيرة شبه يومية.

وذكرت سلطات الطوارئ أن عشرة منازل وخط أنابيب غاز منخفض الضغط ومركبات إنقاذ تضررت في الهجوم.

وكافح رجال الإنقاذ لإخماد الحرائق في خط الأنابيب وأحد المنازل على مساحة تمتد نحو 120 متراً مربعاً.

وطورت أوكرانيا طائرات مسيّرة بعيدة المدى واستخدمتها في هجمات على روسيا، كما كثفت الهجوم على مصافي النفط هذا الأسبوع.