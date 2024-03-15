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بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بوتين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية
15 مارس 2024 21:09

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بصوته عبر الإنترنت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.
وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها « شكراً، لقد صوتّم بنجاح».
وتوجّه الروس، اليوم الجمعة، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تمتد ثلاثة أيام.
وفتحت أولى مراكز الاقتراع عند الثامنة صباح، الجمعة (الساعة 20,00 ت غ الخميس) في شبه جزيرة «كامتشاتكا» وفي «توكوتكا» في أقصى الشرق الروسي، على أن تغلق الأحد عند الساعة 20,00 (الساعة 18,00 ت غ) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية
تصويت
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