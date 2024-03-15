بوتين يتوعد أوكرانيا بعد هجمات خلال انتخابات الرئاسة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، اليوم الجمعة، بالسعي لتعطيل الانتخابات الرئاسية في بلاده عبر قصف أراض روسية، وإرسال 2500 جندي في محاولة لاختراق الحدود متوعداً بمعاقبة كييف.

في حديثه أمام أعضاء مجلس الأمن الروسي الذي يضم رؤساء الجيش والمخابرات وقادة مدنيين، قال بوتين « من أجل تعطيل عملية التصويت وترهيب الناس، على الأقل في المناطق الحدودية تحاول أوكرانيا تنفيذ عدد من الأعمال... وضرب مناطق مدنية في روسيا».

وأضاف بوتين «هذه الضربات من العدو لن تمر دون عقاب».

بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي

وقال بوتين، إن أربع هجمات وقعت في منطقة بيلغورود وواحدة في منطقة كورسك من قبل وكلاء أوكرانيين مسلحين يبلغ عددهم حوالي 2500. وأضاف أنهم كانوا مسلحين بما يصل إلى 35 دبابة و40 عربة مدرعة، مشيرا إلى أن 60 بالمئة منهم قتلوا.

وقال مسؤولون أوكرانيون، في وقت سابق الجمعة، إن جماعات مسلحة روسية متمركزة في أوكرانيا نفذت الهجمات في منطقتي بيلغورود وكورسك.