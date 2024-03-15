ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على أوديسا

ارتفعت حصيلة قتلى لبهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة.

ووصلت الحصيلة إلى 20 قتيلاً على الأقلّ، كما أصيب أكثر من سبعين في أحد أعنف الهجمات الصاروخية على المدينة الساحلية.

وأفادت أجهزة الإسعاف أن الهجوم خلف عشرين قتيلاً. وأشار مصدر آخر، عبر موقع فيسبوك، إلى سقوط 73 جريحاً.

كان النائب العام الأوكراني أندريه كوستين أفاد، عبر "إكس"، بأن "16 شخصاً قتلوا و58 أصيبوا في الهجوم الصاروخي".

وأعلنت البلدية، غداً السبت، يوم حداد على ضحايا هذا الهجوم الذي يعدّ من الأكثر حصداً للأرواح في أوديسا منذ بداية الأزمة الأوكرانية قبل أكثر من سنتين.وتعرّضت أوديسا، منذ مطلع مارس الجاري، لهجمات عدة.

ففي الثالث من مارس، قتل 12 شخصاً، من بينهم 5 أطفال. وفي السادس من الشهر، أدّى قصف إلى مقتل خمسة أشخاص.