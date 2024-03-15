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فقدان عشرات المهاجرين في غرق مركبهم قبالة تونس

مهاجرون على متن مركب قبالة تونس
15 مارس 2024 23:44

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، إن 34 مهاجراً على الأقل فقدوا ولقي اثنان حتفهما بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جرجيس في تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.كان القارب يقل 70 شخصاً، أنقذ 34 منهم.
وانتشل خفر السواحل التونسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، خمس جثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسية.
ومع تحسن الطقس في الأسابيع الأخيرة، زاد تدفق المهاجرين الأفارقة، في قوارب متجهة إلى إيطاليا.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة تعنى بالهجرة، الشهر الماضي، إن عدداً قياسياً من المهاجرين بلغ 1313 مهاجراً لاقوا حتفهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية العام الماضي، مما يسلط الضوء على حدة أزمة المهاجرين.

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المصدر: وكالات
تونس
مهاجرون
غرق قارب
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