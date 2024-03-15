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قتلى وأضرار جسيمة إثر عواصف شديدة في أميركا

بيوت مدمرة جراء العاصفة في أوهايو
15 مارس 2024 23:53

قضى ثلاثة أشخاص في ولاية أوهايو الأميركية وفق ما أعلنت السلطات، بعدما ضربت عواصف قويّة وسط الولايات المتحدة مساء أمس الخميس، موقعة عشرات الجرحى ومتسبّبة بأضرار جسيمة.
وقال راندال دودز المسؤول عن الشرطة في منطقة "لوغن" في ولاية أوهايو (شمال)، اليوم الجمعة لوسائل الإعلام "سجّلنا ثلاث وفيات مؤكّدة"، مضيفا أن عناصر الإسعاف يواصلون بحثهم.
وصرّح دودز أن "الدمار هائل جدا بحيث ينبغي لنا الاستعانة بمعدّات ثقيلة في بعض المناطق لرفع أنقاض المنازل المدمّرة لمعرفة إن كان تحتها جرحى".
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، أمس الخميس، بلاغا يحذّر من زوابع عنيفة في وسط البلد، ويشمل أكثر من 13 مليون شخص. وأكّدت الخدمة أن "زوبعة خطيرة جدّا" بلغت ولاية أوهايو.
وقالت أمبر فاغان رئيسة غرفة التجارة في مدينة "إنديين ليكس" في الولاية، في تصريحات لقناة "ايه بي سي" التلفزيونية الأميركية، إن "الأضرار هائلة. ولم أشهد أمرا بهذا الهول في حياتي".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بمصرع ثلاثة أشخاص في ولاية إنديانا، بالاستناد إلى شرطة الولاية، لكنها سحبت هذه المعلومة ليل الخميس الجمعة. وكشف مسؤول، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، عن إصابة 38 شخصا.
وأعلن أندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوبعة ضربت منطقتي "غالاتن" و"تريمبل" من دون سقوط ضحايا.
تعتبر الزوابع، وهي ظاهرة مناخية يصعب توقّع حدوثها، شائعة في الولايات المتحدة، لا سيما في وسط البلد وجنوبه.

 

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المصدر: وكالات
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