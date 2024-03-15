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وفاة مهاجرين وفقدان 34 بغرق مركب قبالة سواحل تونس

أرشيفية
16 مارس 2024 02:13

تونس (الاتحاد)

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فقدان عشرات المهاجرين في غرق مركبهم قبالة تونس

أفاد الحرس الوطني التونسي أمس، بأن 34 مهاجراً على الأقل فقدوا، ولقي اثنان حتفهما بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جرجيس في تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وكان القارب يقل 70 شخصاً، جرى إنقاذ 34 منهم.
وانتشل خفر السواحل التونسي في وقت سابق هذا الأسبوع خمس جثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسية.
ومع تحسن الطقس في الأسابيع الأخيرة، زاد تدفق المهاجرين الأفارقة، في قوارب متجهة إلى إيطاليا.
في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي، أمس، موافقته على منح قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات. 

السواحل التونسية
تونس
المهاجرون غير الشرعيين
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