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مقتل 22 مهاجراً بينهم 7 أطفال قبالة سواحل تركيا

مقتل 22 مهاجراً بينهم 7 أطفال قبالة سواحل تركيا
16 مارس 2024 02:14

إسطنبول (الاتحاد)

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قضى 22 مهاجراً على الأقلّ بينهم 7 أطفال غرقاً، بعدما انقلب قارب مطاطي كانوا على متنه في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا الشمالية الغربية، حسبما أفادت السلطات التركية أمس.
ولا تزال جنسيات الضحايا غير معروفة. وقال مسؤولون، إن خفر السواحل الأتراك أنقذوا شخصَين، بينما تمكّن مهاجران آخران من الخروج من المياه بمفردهما.
وانقلب القارب قبالة جزيرة غوكتشيادا التي تقع في بحر إيجه قبالة سواحل محافظة جنق قلعة قرب جزيرة ليمنوس. وقالت سلطات محافظة جنق قلعة، في بيان: «عُثر على جثث 22 شخصاً بينهم 7 أطفال».
وشاركت طائرة ومروحيتان وطائرة مسيّرة و18 قارباً و502 فرد في عمليات البحث والإنقاذ.

تركيا
الهجرة غير الشرعية
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