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لبنان: المقترح الفرنسي لهدنة مع إسرائيل خطوة كبيرة نحو الاستقرار

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
16 مارس 2024 02:13

بيروت (الاتحاد)

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اعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية، أن بيروت ترى في المقترح الفرنسي الذي يستهدف إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل، وتسوية النزاع الحدودي، خطوة كبيرة محتملة نحو السلام والاستقرار.
وطُرحت الخطة الفرنسية على لبنان الشهر الماضي، وتحدد ثلاث مراحل تتوقف فيها العمليات العسكرية، وتسحب الميليشيات المسلحة اللبنانية قواتها، وتنتشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في رسالتها إلى السفارة الفرنسية، إن «بيروت تعتقد أن المبادرة الفرنسية قد تكون خطوة كبيرة نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة».
ولم تتناول الرسالة الخطوات المحددة الواردة في المقترح الفرنسي، لكنها قالت إن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 يمثل «حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم».
ويدعو قرار مجلس الأمن الأطراف المسلحة غير الحكومية إلى الانسحاب من جنوب لبنان ونشر قوات الجيش اللبناني هناك.
ويجري المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين محادثات أيضاً مع لبنان للتوصل إلى حل دبلوماسي للقتال على الحدود.

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