نتنياهو يصادق على خطة عسكرية لاجتياح رفح

غزة (الاتحاد)

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطة العسكرية لاجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية بشأن النازحين الذين يتجاوز عددهم مليوناً، فيما قال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده لم تر أي خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي مستعد للعملية العسكرية في رفح، ولإجلاء السكان المدنيين». ويأتي هذا القرار على الرغم من التحذيرات الدولية واسعة النطاق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، بعدم دخول رفح، حيث يوجد أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وفي تعليقاته على الإعلان الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إن أي عملية عسكرية في رفح ستتطلب خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لإجلاء ورعاية 1.4 مليون شخص في المدينة. وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، في فيينا، أن «الإدارة الأميركية لم تتلق مثل هذه الخطة لغاية الآن». وأوضح أن جهود واشنطن مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة بهدف تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بغية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح، وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم لمنع الاجتياح.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيد موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك يشكل «خطاً أحمر».

وفي السياق، حذّرت الأمم المتحدة، من أن العملية البرية على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، وقال إن هذا أمر «مثير للقلق جداً».

وأضاف «العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية»، معرباً عن أمله في منع حدوثها.