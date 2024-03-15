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أستراليا تستأنف مساعداتها لـ«الأونروا»

أستراليا تستأنف مساعداتها لـ«الأونروا»
16 مارس 2024 02:13

كانبرا (وكالات)

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أعلنت أستراليا أنها قررت استئناف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، بعد تعليق دام نحو شهرين.
وبحسب وسائل إعلام أسترالية، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في مؤتمر صحفي، أمس، بأن الحكومة الأسترالية قدمت الدعم المالي لـ«الأونروا»، التي تقوم بأنشطة منقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1951.
وأشارت إلى أن إدارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تقدم تمويلاً سنوياً قدره 20 مليون دولار أسترالي للمنظمة، وأنهم قرروا وقف التمويل الإضافي البالغ 6 ملايين دولار أسترالي بعد مزاعم إسرائيل بأن موظفي «الأونروا» متورطون في هجمات 7 أكتوبر.

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