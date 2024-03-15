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الصومال.. مقتل جميع منفذي الهجوم على فندق في مقديشو

فندق تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أرشيفية)
16 مارس 2024 02:14

مقديشو (الاتحاد)

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«الشباب» الإرهابية تهاجم فندقاً في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، قتل جميع منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أمس الأول. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن فرقة من قوات الحرس الرئاسي وقوات الشرطة الوطنية الصومالية طوقت الفندق الذي سيطر عليه مسلحون في هجوم مباغت. 
وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من قتل المهاجمين الذين تحصنوا بالفندق الذي يتردد عليه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من دون أن توضح ما إذا كانت  قوات الأمن استعادت السيطرة على الفندق.
وكان مسلحون ينتمون لحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي داهموا فندق «سيل» في مقديشو ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى.
وقالت الشرطة إن 5 إرهابيين بين القتلى، وأصيب في الهجوم أكثر من 30 شخصاً بينهم 4 من أعضاء البرلمان. 
وقاد انتحاري سيارة ممتلئة بالعبوات الناسفة أمام المبنى، ثم اقتحم مقاتلو «الشباب» الفندق الشهير بين النخبة السياسية في المدينة. وكان الفندق هدفاً لعديد من الهجمات الإرهابية في الماضي.

الصومال
مقديشو
الشرطة الصومالية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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