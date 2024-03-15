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«سنتكوم» تعلن تدمير 9 صواريخ وطائرتين مسيّرتين للحوثيين باليمن

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
16 مارس 2024 02:14

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، بعد تحديدها على أنها «تهديد وشيك للسفن».
وذكرت «سنتكوم»، في بيان، أن «جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين نحو خليج عدن، وصاروخين آخرين صوب البحر الأحمر». وأضافت أن «القيادة المركزية الأميركية نجحت في تحديد وتدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن بعد تحديدها على أنها تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية».
وأكد البيان أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً للبحرية الأميركية، والسفن التجارية».

القيادة المركزية الأميركية
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
البحر الأحمر
أميركا
جماعة الحوثي
خليج عدن
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