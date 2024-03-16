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نشطاء حماية المناخ يعتزمون وقف حركة المرور في 10 مدن

نشطاء حماية المناخ يعتزمون وقف حركة المرور في 10 مدن
16 مارس 2024 09:21

يعتزم نشطاء المناخ وقف حركة المرور في 10 مدن في مختلف أنحاء ألمانيا اليوم السبت، في إطار حملتهم لمطالبة الحكومة القيام بتحرك أكثر قوة للتصدي للتهديد الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض.

وقالت جماعة "الجيل الأخير"، وهي إحدى أبرز الجماعات المعنية بمكافحة تغير المناخ، إن عمليات إغلاق الطرق والتي تسميها هي "تجمعات العصيان" ستبدأ الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). ومن المنتظر تنظيم الاحتجاجات في مدن تشمل برلين وميونخ وكولونيا ولايبزيج وشتوتجارت. ولم يتضح عدد المشاركين في الاحتجاجات أو المدة التي ستستغرقها.

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وقالت جماعة "الجيل الأخير" إن تحركاتها ستكون معرقلة لكنها "سلمية تماما". يذكر أن حركة "الجيل الأخير" بدأت تنظيم احتجاجات قبل أكثر من عامين عن طريق إغلاق الطرق من أجل جذب الانتباه لأزمة المناخ والمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلة. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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