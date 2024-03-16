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إخماد حريق باستوديو الأهرام في الجيزة

إخماد حريق باستوديو الأهرام في الجيزة
16 مارس 2024 09:34

شب فجر اليوم السبت حريق باستوديو الأهرام للتصوير السينمائي في الجيزة جنوب القاهرة، وتمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى العمارات السكنية المجاورة.

وتم إخلاء 4 عمارات من السكان وتولت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وانتداب لجنة لتقدير قيمة الخسائر.

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والتهم الحريق كافة ديكورات موقع تصوير مسلسل "المعلم"، بطولة النجم المصري مصطفى شعبان وذلك خلال أخر أيام تصوير. كما انتقل نقيب الممثلين المصريين د. أشرف زكي إلى مكان الحريق وأكد في تصريحات أن جميع نجوم المسلسل بخير، ولم يصاب أي منهم بأذى.

المصدر: د ب أ
مصر
حريق
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