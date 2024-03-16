كيم يشرف على تدريبات لوحدات مظليين

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على تدريبات لوحدات عسكرية مظلية الهدف منها إظهار قدرة قواته على احتلال "منطقة معادية بضربة واحدة"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ السبت.

وقبل بضعة أيام أجرت سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة أولت خلالها بيونغ يانغ اهتماماً خاصاً للتدريبات الجوية، إذ يقول خبراء إنّ سلاح الجو الكوري الشمالي هو الحلقة الأضعف في منظومة البلاد العسكرية.

والسبت، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ كيم أشرف على تدريبات هدفت إلى "التحقق من مدى جاهزية المظليّين للتعبئة في أيّ بيئة عملياتية في ظلّ ظروف غير متوقّعة في زمن الحرب" وتقييم قدراتهم.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي تشديده على أهمية "تطبيق أساليب تدريب واقعية وعلمية" من أجل "تحقيق أقصى قدر من الفاعلية القتالية في ساحات الوغى، كما تتطلّب ذلك الحرب الحديثة".

وأضافت أنّ كيم كان "راضياً جداً" عندما نجحت قواته المجوقلة في أن "تحتلّ بضربة واحدة الأهداف العسكرية الرئيسية للعدو".

وبحسب الوكالة فإنّ القوات برهنت عن "قدرتها القتالية التامة لاحتلال منطقة العدو بضربة واحدة بمجرد تلقيها الأمر بذلك".