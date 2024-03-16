قتيلان بهجوم صاروخي وحريق مصفاة نفط في روسيا

أسفر هجوم صاروخي عن مقتل شخصين في غرب روسيا وأدى هجوم منفصل بطائرة مسيرة إلى اشتعال النار في مصفاة لتكرير النفط، اليوم السبت.

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود مقتل رجل وامرأة. وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران ودوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في شوارع مدينة بيلغورود.

وقال دميتري أزاروف حاكم منطقة سامارا، الواقعة على بعد 850 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، قرب الحدود مع أوكرانيا إن النيران اشتعلت في مصفاة "سيزران" بمنطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة "نوفوكوبيشيف".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت محاولات توغل قوات أوكرانية عبر الحدود إلى منطقة بيلغورود.

وذكر غلادكوف أنه نظرا "للوضع الحالي" ستغلق مدارس في أماكن كثيرة من المنطقة أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء وأن مراكز التسوق في مدينة بيلغورود ستُغلق يومي الأحد والاثنين.

ووجهت أوكرانيا ضربات متكررة الأسبوع الماضي لمصافي التكرير الروسية. وشنت روسيا هجوما، أمس الجمعة، عندما أصابت صواريخها منطقة في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.