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إغلاق مطار أوسلو بسبب الثلوج

إغلاق مطار أوسلو بسبب الثلوج
16 مارس 2024 17:30

قالت شركة أفينور المشغلة للمطارات اليوم السبت إن المطار الرئيسي بالعاصمة النرويجية أوسلو أُغلق حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش على الأقل وسط رياح عاصفة وتساقط ثلوج كثيفة.
وذكرت أفينور على موقعها الإلكتروني "الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة كل هذا تسبب في ظروف صعبة بالنسبة للطائرات والطاقم الأرضي".
وأضافت أنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات التي يتلقونها من شركات الطيران.
وقال متحدث باسم أفينور إن الشركة ستجري تقييما إضافيا بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف العمليات.
وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

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