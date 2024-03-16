مقتل سبعة جنود بهجوم في باكستان

قتل سبعة جنود، اليوم السبت، في هجوم بشمال غرب باكستان، وفق ما أعلن الجيش مؤكدا أيضا مقتل منفذي الهجوم الستة وهم أعضاء في جماعة مسلحة.

وقال الجيش، في بيان، إن المسلحين هاجموا موقعا أمنيا في الساعات الأولى من الصباح قرب "مير علي" في منطقة شمال وزيرستان.

وأضاف أنه بعد هجوم أولي فاشل، لجأوا إلى "سيارة مفخخة" ثم "عدة هجمات انتحارية"، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود في انهيار جدار.

وتابع أن اشتباكات أعقبت ذلك وأسفرت عن مقتل ضابطين برتبة مقدّم ونقيب، موضحا أن المهاجمين الستة جميعهم لقوا حتفهم.

تواجه باكستان تفجيرات من حين لآخر تستهدف قوات الأمن والجيش.

وشمال وزيرستان هي إحدى المناطق القبلية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال غرب البلاد، حيث نفذ الجيش الباكستاني العديد من العمليات ضد متمردين مرتبطين بجماعات إرهابية