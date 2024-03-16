مقتل 16 جنديا باشتباكات في نيجيريا

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري، اليوم السبت، أن 16 جنديا قُتلوا بعد أن حاصرتهم مجموعة من الشبان بينما كانوا يحاولون إخماد اشتباكات اندلعت في ولاية دلتا.

وقال الجنرال توكور جوساو، في بيان، إن أفراد الكتيبة البرمائية 181 كانوا يحاولون السيطرة على صراع اندلع في منطقة أوكوما عندما قُتلوا يوم الخميس.

وأضاف جوساو "تعرض فريق الدعم بقيادة آمر الكتيبة للهجوم أيضا" ما أدى إلى مقتله مع ثلاثة ضباط آخرين و12 جنديا.

وذكر جوساو أن وزير الدفاع أمر بإجراء تحقيق فوري والقبض على المتورطين.

وقال "حتى الآن، اعتقلت (السلطات) عددا قليلا من الأفراد، وتُتخذ الخطوات اللازمة لكشف الدافع وراء الهجوم".

وتشهد مناطق ولاية دلتا اشتباكات متكررة، ويكون بعضها دمويا، بسبب الخلاف على الأرض.