أوكرانيا تقصف 3 مصافي نفط في روسيا

قال مصدر أوكراني، اليوم السبت، إن جهاز الأمن الأوكراني شن هجوما بطائرات مسيرة ليلا على ثلاث مصافي نفط تابعة لشركة روسنفت في منطقة "سمارا" الروسية.

وأضاف المصدر "يواصل جهاز الأمن الأوكراني تنفيذ استراتيجيته لتقويض الإمكانات الاقتصادية للاتحاد الروسي".

وذكر أن الهجمات أسفرت عن وقوع خسائر دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال دميتري أزاروف حاكم منطقة سمارا، الواقعة قرب الحدود مع أوكرانيا وعلى بعد 850 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، إن النيران اشتعلت في مصفاة "سيزران" في منطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة "نوفوكوبيشيف". وتملك شركة "روسنفت" كلتا المصفاتين.

وأضاف أزاروف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأسفر قصف صاروخي آخر عن مقتل شخصين في منطقة بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود مقتل رجل وامرأة.

ووجهت أوكرانيا ضربات متكررة، الأسبوع الماضي، إلى مصافي تكرير النفط في روسيا.



