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الشرطة تهاجم معقل زعيم أكبر عصابة في هايتي

الشرطة تشتبك مع عصابة في هايتي
16 مارس 2024 20:55

نفذت الشرطة الوطنية في هايتي عملية في معقل زعيم أكبر عصابة ، تعرف باسم "باربكيو"، قرب العاصمة بور أو برنس، أسفرت عن مقتل عدد من أفراد العصابة حسبما أعلن مسؤول في نقابة الشرطة بدون تحديد عددهم.
وزعيم العصابة هو جيمي شيريزييه، وهو ضابط شرطة سابق ويلقّب بـ "باربيكيو"، ومنه أخذت العصابة اسمها.
وقال ليونيل لازار منسق النقابة الوطنية للشرطة الهايتية إن العملية، التي جرت مساء الجمعة، نفذتها عدة وحدات من الشرطة الوطنية في حي "باس دلماس" وهدفت إلى فتح طريق مغلق.
وأوضح مصدر في الهيئة الوطنية للموانئ أن قوات الأمن حاولت صباح السبت استعادة السيطرة على الميناء الرئيسي في بور أو برنس، للتصدي لهجوم جديد للعصابات التي قامت بنهب عدة حاويات.

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  • جيمي شيريزييه، زعيم عصابة
    جيمي شيريزييه، زعيم عصابة "باربيكيو" في هايتي

كانت شركة "كاريبين بورت سورفيسز"، المشغلة لميناء العاصمة، أعلنت في 7 مارس الجاري أنها ستعلّق نشاطها بسبب "الإخلال بالنظام العام"، مشيرة إلى "أعمال تخريب ونهب متعمدة" منذ الأول من الشهر الحالي.
وتشهد بور أو برنس أعمال عنف على يد عصابات إجرامية في الأسابيع الأخيرة، والوضع كان لا يزال "متفجرا" فيها الجمعة، وفقا للأمم المتحدة.
وينتظر الهايتيون تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي يتولى الآن تسيير الأعمال.
وتسيطر العصابات على مناطق كاملة من هايتي منها 80% من العاصمة، وتتهم عناصرها بارتكاب تجاوزات وخصوصا جرائم قتل وخطف مقابل فدية.

المصدر: وكالات
هايتي
الشرطة
عصابة
جيمي شيريزييه
حرب أهلية
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