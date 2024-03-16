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الجيش يعلن صد هجمات إرهابية في مالي

الجيش المالي خلال التصدي لهجوم
16 مارس 2024 21:09

أعلن الجيش المالي، صدّ ثلاث هجمات "إرهابية" استهدفت، صباح اليوم السبت، مركزا تابعا للجمارك وموقعين للجيش في جنوب البلاد.
وقعت هذه الهجمات بفارق نحو ست ساعات، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة المالية.
وأُجبر منفذو الهجمات على "الانسحاب"، بحسب الجيش.
استهدف الهجوم الأول مركزا تابعا للجمارك في دائرة "كانغابا" على مسافة نحو مئة كيلومتر من العاصمة باماكو وأسفر عن إصابة "موظفين مدنيين".
وجاء في بيان القوات المسلحة أن "رد" الجيش "مكّن من تحييد عدد من الإرهابيين" فيما "انسحب" المهاجمون "الناجون" إلى غابة.
واستهدف الهجوم الثاني موقعا عسكريا في "دانديريسو" في منطقة "سيكاسو"، فيما استهدف الثالث موقع الجيش في "ماهو" في منطقة "كوتيالا".
وتقع هاتان المنطقتان قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

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الجيش المالي
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