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مقتل 12 مدنياً بانفجار خلال جمع الكمأة في سوريا

جمع الكمأة في سوريا
16 مارس 2024 23:35

قتل 12 مدنياً على الأقل أثناء جمع الكمأة، اليوم السبت، جراء انفجار لغم، من مخلفات التنظيمات الإرهابية، بشاحنة صغيرة كانت تقلّهم في شمال سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن عبد الرزاق خليفة، محافظ الرقة أن 12 مدنياً «من قرية الشريدة الغربية، بينهم 11 امرأة استشهدوا، وأصيب 8 آخرون بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في البادية الجنوبية من المحافظة، خلال بحثهم عن الكمأة».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «19 مدنياً بينهم 12 امرأة وإصابة آخرين بجروح خطرة جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية في ريف الرقة الشمالي».
كانت الشاحنة تقل، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة التي يمتد موسم جمعها بين فبراير وأبريل.
تكرر خلال الأسابيع الماضية سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة.
وقتل 14 مدنياً من جامعي الكمأة في 25 فبراير الماضي بسبب انفجار لغم من مخلفات التنظيم في بادية الرقة.
ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها.

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الكمأة
انفجار لغم
داعش
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