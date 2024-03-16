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النيجر تلغي التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

قاعدة عسكرية أميركية في النيجر
17 مارس 2024 01:17

ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والذي يعود إلى عام 2012.
جاء ذلك غداة زيارة قام بها مسؤولون أميركيون كبار للعاصمة نيامي استمرت ثلاثة أيام.
وقال أمادو عبر الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية، في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، إن «حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر».
كانت النيجر ألغت الاتفاقات العسكرية التي ربطها بالقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، بعد تولي الجيش السلطة في يوليو 2023 إثر الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

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المصدر: آ ف ب
النيجر
اتفاق عسكري
إلغاء
الولايات المتحدة
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