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اليمن.. المبعوث الأممي يبحث سبل استئناف العملية السياسية

أرشيفية
17 مارس 2024 02:45

عدن (وكالات)

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عقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في العاصمة الأميركية، واشنطن، لمناقشة التطورات الأخيرة وبحث سبل تيسير التقدم نحو استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع. والتقى جروندبرج، وفقاً لبيان مكتب المبعوث الأممي، مع ريتشارد آر فيرما، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، والسفيرة ميشيل جيه سيسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وبريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتيم ليندركينج، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، ودانييل شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع.  ودعا المبعوث الأممي، خلال الاجتماعات، الأمين العام إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، مشدداً على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع. إلى ذلك، أفادت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن الحوثي أطلقت، مساء أمس، 3 صواريخ مضادة للسفن صوب البحر الأحمر من دون وقوع أضرار.

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