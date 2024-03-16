«المجلس العالمي للتسامح و السلام» يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

أبوظبي (وام)

أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام. ورحب الجروان في بيان له بالقرار الدولي، وقال إن من شأنه تعزيز المحبة والتسامح والاحترام بين الشعوب، وتكريس مزيد من الوعي والمسؤولية في مجال احترام الأديان والمعتقدات والمقدسات والتخفيف من التوتر في مناطق التقاء وتعايش الثقافات والتأسيس لمزيد من التعاون بين شعوب العالم على اختلاف دياناتها وعقائدها.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن المجلس يعمل مع أعضائه وشركائه عبر العالم لتعزيز مثل هذه المبادئ الداعمة للتسامح والتعايش والسلام ودعم مثل هذه القرارات الدولية المهمة.