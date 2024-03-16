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البرلمان العربي: تعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل

البرلمان العربي: تعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل
17 مارس 2024 02:46

القاهرة (الاتحاد)

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رحب البرلمان العربي، أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة «إسلاموفوبيا». 
وأكد البرلمان، في بيان صحفي، دعمه لجميع الجهود الرامية للتصدي لظاهرة «إسلاموفوبيا» والفكر المتطرف على المستوى الدولي. كما أكد الحرص على تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في إطار استراتيجيته الراسخة لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والطوائف، ورفض العنف والتطرف والعمل على المستويات كافة للتصدي لظاهرة «إسلاموفوبيا» التي أخذت في الاتساع خلال السنوات السابقة.

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